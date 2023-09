Koeman kiest mogelijk zelfde elf tegen Ierland: 'Zij vechten voor hun laatste kans'

Achter de naam van Nathan Aké staat nog wel een vraagteken. De centrale verdediger viel tegen Griekenland in de rust uit met lichte hamstringklachten. "Met een hamstringblessure moet je niet te veel risico nemen. Maar het is absoluut een optie dat hij morgen start", zei Koeman.

Na de 3-0 zege op Griekenland van donderdag is het "zeker een mogelijkheid" dat Oranje zondag tegen Ierland met dezelfde opstelling speelt. Dat gaf bondscoach Ronald Koeman een dag voor de EK-kwalificatiewedstrijd in Dublin aan.

Het is voor Ierland namelijk een alles-of-niets-wedstrijd in de EK-kwalificatie. De ploeg zal morgen in het Aviva Stadium gesteund worden door 50.000 supporters.

"Het publiek wordt een grote factor voor hen", zei Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk. "Zij hebben donderdag van Frankrijk verloren en zullen een reactie willen geven. Als zij niet winnen of gelijkspelen, dan wordt kwalificatie voor het EK heel lastig. Dus we weten wat we kunnen verwachten."

Ook Koeman is op zijn hoede voor de strijdlust bij de Ieren. "Zij zullen ongelooflijk fanatiek gaan starten. We moeten erop voorbereid zijn dat we flink aangepakt gaan worden."

Luchtduels

Koeman hoopt hetzelfde spel als tegen Griekenland te zien. "Er zat een goede drive op. We waren agressief en ons spel zonder bal was heel goed. We zetten ze heel snel onder druk en wonnen veel grondduels en luchtduels."

"De luchtduels winnen zal tegen Ierland moeilijker worden, want zij hebben ongelooflijk veel lengte."