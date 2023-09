Eerherstel voor Evenepoel in Vuelta met ritzege: 'Negativiteit hield me uit slaap'

Remco Evenepoel heeft zich in de Vuelta knap hersteld van zijn dramatische dag in de koninginnenrit van vrijdag. De Belgisch kampioen initieerde de vlucht van de dag op 123 kilometer van de finish, gedoogde daarna alleen Romain Bardet in zijn wiel om in de slotklim alle frustratie eruit te trappen en solo de zege te pakken.

Hevig geëmotioneerd kwam Evenepoel over de finish. "Ik heb niet veel geslapen vannacht", vertelde hij voor de camera van de organisatie. "Mijn hoofd zat vol met negatieve gedachten. Maar vanochtend stond ik op en zei tegen mezelf: 'Ga ervoor, maak er het beste van'."

In de strijd om de rode trui gebeurde er weinig. Ruim acht minuten na Evenepoel kwamen de complete toptien, met Wout Poels als gangmaker gezamenlijk boven op de de slotklim Larra-Belagua.

Sepp Kuss blijft de klassementsleider, met ploeggenoten Primoz Roglic en Jonas Vingegaard vlak achter hem.