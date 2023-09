Oorlog in Partij voor de Dieren: partijleider Ouwehand en bestuur lijnrecht tegenover elkaar

In de brief, die Ouwehand ook heeft gedeeld met onder meer de fractievoorzitters en afdelingsvoorzitters, zet ze uiteen dat het bestuur wat haar betreft "onvoldoende besef heeft van de meest basale democratische verhoudingen".

De relatie tussen het bestuur van de Partij voor de Dieren en partijleider Esther Ouwehand is ernstig verziekt. Dat blijkt uit een brief die Ouwehand gisteren aan het bestuur heeft gestuurd en die in handen is van de NOS en Nieuwsuur.

Vanmiddag werd bekend dat het bestuur Ouwehands voordracht als lijsttrekker wil intrekken. Het partijbestuur zei dat er "signalen en informatie" zijn binnengekomen "die wijzen op schendingen van integriteit" door de huidige fractievoorzitter. De schendingen werden niet gespecificeerd. Het bestuur kondigde in juli nog aan dat het Ouwehand zou voordragen als kandidaat-lijsttrekker.

In haar brief stelt ze dat het bestuur de ontwikkeling van de partij tegenhoudt. Zo wil het bestuur volgens Ouwehand dat de Partij voor de Dieren steevast voor de oppositie kiest, ook in de gemeenteraden.

Toen Ouwehand daar als partijleider tegenin ging, kreeg ze de wind van voren, schrijft ze. "Er werd in mijn richting een ongekend hard (en vals) gevecht gestart, simpelweg omdat het bestuur zelf niet inziet dat je als democratische partij onmogelijk top-down in de autonomie kunt treden van zelfstandig gekozen volksvertegenwoordigers."

Overbelast

Het conflict was volgens Ouwehand een belangrijke oorzaak voor de burn-out die ze vorig jaar kreeg. In oktober legde ze voor een paar maanden haar taken neer. Na haar terugkeer is het niet beter geworden, schrijft Ouwehand. "Kort na mijn terugkeer ben ik zeer geschrokken van de lasterlijke ondermijning richting mijn persoon en misschien nog wel meer van de onwil of het onvermogen van het bestuur om dit daadkrachtig aan te pakken."

"Niet alleen zijn er door een bestuurslid flagrante leugens over mij verspreid; er is helemaal niets gedaan met mijn melding daarover", aldus Ouwehand. Het betreffende bestuurslid, dat niet bij naam wordt genoemd, zit er nog steeds. "Het bestuur gaat dus verder met een lid dat zich aantoonbaar schuldig heeft gemaakt aan onder meer het verspreiden van kwaadaardige leugens over mij."

Ouwehand eindigt haar brief met een oproep om snel "concrete verandering" te bewerkstelligen. Ze wil onder meer een "een kandidatenlijst met mensen die te vertrouwen zijn met de zware verantwoordelijkheid voor het Kamerlidmaatschap".

Verder wil Ouwehand dat er iets wordt gedaan met haar klacht over het bestuurslid en vraagt ze om een bestuur "dat een onafhankelijke positie weet in te nemen ten opzichte van de oprichters". "Zonder deze cruciale stappen kan ik niet door als lijsttrekker en fractievoorzitter."