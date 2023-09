Tiller verslaat Van Poppel in Groot-Brittannië, Van Aert behoudt leiding

Rasmus Tiller heeft de zevende etappe van de Ronde van Groot-Brittannië op zijn naam geschreven. De Deen van Uno-X Pro Cycling Team was na een boeiende finale Danny van Poppel in de sprint van een elitegroep de baas.

Na zes sprintetappes was het parcours op zaterdag eindelijk iets uitdagender. In de finale ging het voortdurend op en af en Wout van Aert, winnaar van de vijfde etappe, probeerde tot twee keer toe om weg te komen.

De laatste poging van de Belg strandde op 500 meter van de streep, vooral door het sleurwerk van Nils Politt (Bora-hansgrohe) en Tillers ploeggenoot Tobias Halland Johannessen.

Kooij niet van de partij

De Duitser deed dat voor Van Poppel en de Noor voor Tiller. Politt zag zijn werk beloond met de ritzege van Tiller. Olav Kooij, winnaar van de eerste vier etappes, kon zich niet mengen in de strijd om de dagzege. Hij kwam zesenhalve minuut later over de finish.

Van Aert blijft leider in het algemeen klassement. De Jumbo-Visma-renner verdedigt zondag in de laatste etappe een voorsprong van drie seconden op tien renners. Van Poppel zit ook bij die groep.

Of de Nederlandse sprinter een gooi kan doen naar de eindzege is de vraag, want rit naar Caerphilly in Wales belooft een pittige te worden. In de finale wacht namelijk een twee kilometer lange heuvel met een stijgingspercentage van 5,7%, maar ook in het begin staan er een paar pittige klimmetjes op het programma.