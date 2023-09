Interland tussen Marokko en Liberia gaat niet door na zware aardbeving

De wedstrijd tussen Marokko en Liberia in de kwalificatieronde voor de Afrika Cup gaat zaterdagavond niet door. Volgens de Marokkaanse bond is het besluit in overleg met de Afrikaanse voetbalbond genomen.

Marokko werd in de nacht van vrijdag op zaterdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.8. Veel gebouwen in en rondom Marrakesh zijn ingestort en straten zijn bedolven onder het puin.

De wedstrijd tussen Marokko en Liberia stond gepland in Agadir, een stad op zo'n 300 kilometer van Marrakesh.