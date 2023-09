Kopecky verslaat ploeggenoot Wiebes en wint koninginnenrit in de Ladies Tour

Lotte Kopecky heeft in de Ladies Tour de vierde en voorlaatste rit gewonnen. De Belgische bleef in de koninginnenrit SD Worx-ploeggenote Lorena Wiebes en Katarzyna Niewiadoma voor in de sprint. Ze voerde al het algemeen klassement aan.

De rensters moesten in de 131 kilometerlange rit met start en finish in Valkenburg zestien hellingen over. Daar zaten ook de uit de Gold Race bekende Bemelerberg en de Cauberg bij.