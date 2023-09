PSV opent eredivisieseizoen met klinkende overwinning op Telstar

PSV is het nieuwe eredivisieseizoen met een overwinning begonnen. De Eindhovenaren hadden het voor rust nog best lastig met Telstar, maar liepen in de tweede helft uit naar een klinkende 5-0 overwinning.

Dit jaar hoopt de KNVB opnieuw stappen te zetten in de professionalisering en naamsbekendheid van de eredivisie voor vrouwen. Het seizoen werd gisteren geopend met AZ-Excelsior (1-1) en Fortuna Sittard-PEC Zwolle (3-1).

PSV loopt in slotfase weg

In Eindhoven wist Telstar het PSV voor rust nog knap lastig te maken. Telstar hield de boel goed dicht en kwam er zelf zo nu en dan gevaarlijk uit. Alleen spits Joëlle Smits wist te scoren. PSV had de creativiteit van de naar FC Barcelona vertrokken Esmee Brugts in die fase goed kunnen gebruiken.

Na de pauze maakte Indiah-Paige Janita Riley de 2-0. De Nieuw-Zeelandse kwam deze zomer over van Brisbane Roar. Ze speelde op het WK in eigen land elke wedstrijd mee.

In de slotfase van de wedstrijd bleek de koek bij Telstar op. Gwyneth Hendriks, Chimera Ripa en Nina Nijstad bepaalden de eindstand op 5-0.