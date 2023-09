Vanavond op tv: Marokko ruimt puin en bergt doden • Marokkanen in Nederland zeer bezorgd

We schakelen vanavond met correspondent met Samira Jadir in Rabat. Verslaggever Ties Brock is in Marrakesh.

Marokko ruimt puin en bergt de velen doden na de zware aardbeving van vannacht. Marokko zegt dat de meeste slachtoffers zijn gevallen in onherbergzaam gebied ten zuiden van Marrakesh. Het epicentrum lag in het Atlasgebergte bij Oukaïmedene, zo'n 80 kilometer ten zuiden van Marrakech. In Marrakesh zijn gebouwen ingestort en straten en auto's zijn bedolven onder puin. Reddingswerkers zijn sinds vannacht bezig om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. Met graafmachines wordt geprobeerd om ze te bevrijden.

Zorgen Marokkanen in Nederland

De zorgen van de Marokkaanse gemeenschap in Nederland zijn groot. Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) denkt na over inzamelingsacties voor de slachtoffers. Inmiddels heeft het Rode Kruis Giro6868 geopend. Te gast is burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem. Hij zegt dat er in Arnhem en omgeving veel mensen zijn die vaders en moeders, opa's en oma's' in het getroffen aardbevingsgebied hebben. "Daar staan we in Arnhem mee in contact."