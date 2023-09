Mannen in dubbelvier maken favorietenrol waar op WK, vier-zonder naast podium

Na twee wereldtitels bij de vrouwen hebben de mannen in de dubbelvier goud veroverd bij de WK roeien in Belgrado. Lennart Van Lierop, Finn Florijn, Tone Wieten en Koen Metsemakers maakten indruk door, net als eerder in de halve finale, de concurrentie te declasseren. De Nederlandse roeiers in de vier-zonder werden vierde in Belgrado. Bij de vrouwen wonde Oranje-equipe eerder op de dag al twee keer goud en eenmaal zilver.

De dubbelvier, het vlaggenschip van de Nederlandse roeivloot, maakte de favorietenstatus in de finale helemaal waar. De Poolse boot kon in de openingsfase nog mee met Nederland, maar de verschillen werden al snel groot. Italië kwam niet meer in de buurt en werd op ruim twee seconde achterstand tweede, het brons ging naar de Poolse boot. De aanloop naar de oppermacht in de WK-finale was relatief kort voor het Nederlandse kwartet in deze samenstelling. Van Lierop werd door bondscoach Eelco Meenhorst uit de skiff, waarin hij in mei nog goud pakte op de EK, geplukt om zich bij de dubbelvier te voegen. "De winnaar heeft altijd gelijk", lachte Van Lierop.

De reactie van Lennart Van Lierop, Finn Florijn, Tone Wieten en Koen Metsemakers na het behalen van de wereldtitel in de dubbelvier. - NOS

Met de gouden medaille om de nek weten de roeiers dat zij ook op de Olympische Spelen in Parijs de topfavoriet zullen zijn. Wieten: "Dit is wat we nu waard zijn, maar we zullen het volgend jaar opnieuw moeten laten zien." Vier-zonder naast podium Niki van Sprang, Ruben Knab, Ralf Rienks en Rik Rienks mengden zich in de vier-zonder lang in de strijd om de medailles. Samen met de Amerikanen, Britten en Nieuw-Zeelanders namen vier sterke boten afstand van de rest.

De mannen vier-zonder grijpen op het WK roeien in Belgrado naast de medailles. Nederland wordt vierde. - NOS

De verschillen waren klein tussen de vier, maar het Nederlandse kwartet verloor langzaam terrein. Met nog vijfhonderd meter voor de boeg raakte de Nederlanders de aansluiting kwijt. Ondanks een vlammende eindsprint kon Nederland de Nieuw-Zeelandse boot niet meer bedreigen voor het brons. Het goud op ging naar het ijzersterke Britse kwartet, de elfde wereldtitel voor Groot-Brittannië op dit onderdeel. Het zilver was voor de Verenigde Staten.