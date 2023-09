Mannen in dubbel vier maken favorietenrol waar, vier-zonder eindigt naar podium

Na twee wereldtitels bij de vrouwen hebben de mannen in de dubbelvier goud veroverd bij de WK roeien in Belgrado. Lennart Van Lierop, Finn Florijn, Tone Wieten en Koen Metsemakers maakten indruk door, net als eerder in de halve finale, de concurrentie te declasseren.

De Nederlandse roeiers in de vier-zonder werden vierde in Belgrado. Bij de vrouwen wonde Oranje-equipe eerder op de dag al twee keer goud en eenmaal zilver.