FC Utrecht met Ajax-kern terug in eredivisie: 'We zijn geen kliekje, hoor'

Het wordt zondag een historische dag voor FC Utrecht. In stadion Galgenwaard speelt de nieuwe, twaalfde club van de vrouweneredivisie de eerste wedstrijd van het seizoen. "We willen tegen Feyenoord gelijk laten zien wat we waard zijn", zegt Eshly Bakker zelfverzekerd. De 30-jarige spits kwam over van landskampioen Ajax. Daar begon ze het seizoen aanvankelijk op de bank om vervolgens een basisplek te veroveren. Ze had het gevoel zich telkens te moeten bewijzen. Bij Utrecht is ze direct basisspeler en tweede aanvoerder, naast Liza van der Most, een van de in totaal vijf voormalig Ajacieden die overkwamen. "We zijn geen Ajax-kliekje, hoor", lacht Bakker. Al carpoolen ze wel met z'n vijven van Amsterdam naar Utrecht. In de auto naar de training eten ze hun boterhammen en kletsen ze aan een stuk door.

Foto: 179ad1b9-54aa-375e-80f5-2cdbab7e336a - NOS

Bakker noemt de selectie nu al "een hecht team" waarbij ze een familiegevoel ervaart, iets wat ze zelf ook wel opmerkelijk vindt na zo'n korte tijd. "We hebben zeven weken voorbereiding gehad. We moesten in sneltreinvaart van voorstelrondje - 'hoi ik ben die en die' - naar onszelf klaarstomen voor de competitie." De aanvaller is van plan om van FC Utrecht een succes te maken. Zelf doet ze daar alles aan. Wat ze mist aan trainingsuren, want dat zijn er minder dan ze bij Ajax gewend was, compenseert ze in eigen tijd met een fysiek trainer, hordeloper Koen Smet, die ze al kent sinds de middelbare school.

Foto: 64793f18-5dff-3a4c-93c5-9b19a2d6d452 - FC Utrecht

De architect van FC Utrecht is de 32-jarige Marlou Peeters. Ze is kind aan huis bij de club en speelde zelf zeven jaar in de eredivisie, bij Willem II, VVV en PSV. Ruim twee jaar is de manager van de vrouwentak bezig geweest om voor FC Utrecht opnieuw, in 2014 ging noodgedwongen de stekker uit de vrouwentak, een team op te zetten. De ambitie lag hoog. "Ik heb ervaren hoe het is als je als vrouw niet als volwaardig wordt gezien. Dat je moet trainen op achterafveldjes en het stadion nooit je thuis is. Onze vrouwen spelen dit jaar vier keer in stadion Galgenwaard en anders op het hoofdveld van het trainingscomplex, waar ook Jong FC Utrecht z'n thuiswedstrijden speelt. Dat was voor mij de maatstaf: het vrouwenteam moet in elk geval gelijkwaardig zijn aan ons eerstedivisieteam van de heren." Precies een jaar geleden spraken we Marlou Peeters over de nieuwe vrouwentak:

FC Utrecht start na tien seizoenen weer met een vrouwentak. Marlou Peeters, manager vrouwenvoetbal: "Als we gaan starten, moeten we het op deze manier doen. Anders niet." - NOS

Vanwege haar visie kreeg ze op 1 februari dit jaar van de KNVB groen licht om als twaalfde club toe te treden tot de eredivisie en de transfermarkt op te gaan. Ze had niet zo'n zak met geld als Fortuna Sittard, dat vorig seizoen toetrad met naar eigen zeggen een miljoen euro. "Maar we kwamen een eind in de richting", zegt ze. Haar selectiestrategie was simpel: de beste spelers uit de onderkant van de eredivisie en de beste spelers uit beloftenteams. Ook wilde ze talent van de regionale amateurclubs aan zich binden. "Een mix van jonge en ervaren spelers." Twee baby's Peeters voelt zich ongelooflijk trots. Ook omdat ze niet één, maar twee 'baby's' maakte. Toen de selectie (baby één) net rond was, werd ze zwanger. "Dat kwam precies samen. Misschien omdat ik na twee jaar knokken eindelijk iets minder stress voelde, dat het ons lukte." Ze wil dit seizoen sowieso in het linkerrijtje komen van de eredivisie, net als de mannen van FC Utrecht. Eerst Feyenoord verslaan in de Galgenwaard. "Er zijn meer dan 12.000 kaarten verkocht. Als het er meer dan 14.000 zijn, is dit de op een na meest bezochte wedstrijd van de eredivisie vrouwen. Ik krijg nu al kippenvel."