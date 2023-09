Partijbestuur Partij voor de Dieren wil Ouwehand niet meer als lijsttrekker

Esther Ouwehand wordt toch niet opnieuw voorgedragen als lijsttrekker van de Partij voor de Dieren. Het partijbestuur zegt dat er "signalen en informatie" zijn binnengekomen "die wijzen op schendingen van integriteit" door de huidige fractievoorzitter.

De partij laat extern een onafhankelijk onderzoek doen naar de meldingen "met heel duidelijke informatie" die vorige maand zijn binnengekomen. Over de aard van de mogelijke schendingen zegt het bestuur niets. Het bestuur kondigde in juli nog aan dat het Ouwehand zou voordragen als kandidaat-lijsttrekker.

In een toelichting spreekt partijvoorzitter Ruud van der Velden van "een hele bittere pil". Hij noemt het besluit om Ouwehand toch niet voor te dragen "weloverwogen" en zegt dat het niet integer zou zijn geweest als het bestuur haar had voorgedragen met de kennis die het nu heeft.

Of Ouwehand wel doorgaat als Tweede Kamerlid en fractievoorzitter, is onbekend.

Kritiek op het bestuur

Op het besluit van het partijbestuur komt stevige kritiek. De jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren, Pink!, laat weten zich niet te herkennen in de beschuldiging aan het adres van Ouwehand. "Dit gaat ten kost van onze partijleider en partij", schrijft Pink! op X (voorheen Twitter). "Wij willen dat het bestuur zo snel mogelijk opstapt."

De Groningse fractievoorzitter Wesley Pechler laat op X weten vierkant achter Ouwehand te staan. "Het bestuur verdraait de feiten, betrekt de leden niet, en graaft zijn eigen graf."

Ouwehand zelf heeft nog niet gereageerd.

Nieuwe kandidaat

Esther Ouwehand (47) zit sinds 2006 in de Tweede Kamer. In 2019 volgde ze Marianne Thieme op als partijleider. In oktober vorig jaar legde Ouwehand haar taken tijdelijk neer omdat ze overbelast was. In februari keerde ze weer terug in de Kamer.

Tijdens de afwezigheid van Ouwehand was Christine Teunissen tijdelijk fractievoorzitter. Teunissen was bij de vorige verkiezingen in 2021 de nummer 2 op de lijst.

De kandidatencommissie van de Partij voor de Dieren selecteert volgende week een nieuwe kandidaat-lijsttrekker, laat het bestuur weten. Het partijcongres, waarop onder meer de kandidatenlijst wordt voorgelegd aan de leden, is op 24 september.