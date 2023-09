Twee keer goud voor roeisters op WK: titel voor twee-zonder en vier-zonder

Marloes Oldenburg, Hermijntje Drenth, Tinka Offereins en Benthe Boonstra stuntten met goud in de vier-zonder. Eerder werden Ymkje Clevering en Veronique Meester wereldkampioen in de twee-zonder.

Nederland heeft op de eerste finaledag van de WK roeien in Belgrado drie medailles veroverd. De roeisters in de twee-zonder en vier-zonder werden wereldkampioen op het Sava-meer, de dubbelvier pakte zilver.

Het Nederlandse kwartet in de vier-zonder moest aan de bak om de snel gestarte Britse boot bij te halen. Meter voor meter kwam Nederland dichterbij en halverwege werden de Britsen ingehaald.

Oldenburg, Drenth, Offereins en Boonstra zagen de dreiging daarna nog van de Roemeense boot komen. Maar hun eindsprint werd afgeslagen door de Nederlandse vrouwen. Het zilver was voor Roemenië, de Britsen moesten genoegen nemen met brons.

"Echt ongelofelijk dat het lukt op dit niveau", zei Boonstra kort na de gouden race. Oldenburg gaf toe dat de hoop er wel was: "Het is op de hotelkamer weleens stiekem gezegd: 'we worden wereldkampioen', omdat we dachten dat het zou kunnen. Maar dat was meer voor de grap dan dat we echt dachten dat het zou lukken."

Bekijk hier de reactie van de gouden vier-zonder en een reportage over Marloes Oldenburg. De roeisters brak vorig jaar na de WK de bovenste wervel in haar nek bij een mountainbike-ongeluk. Bij de EK in mei veroverde ze brons. Een reportage van verslaggever Vlado Veljanoski: