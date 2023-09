Na Clevering en Meester veroveren ook vrouwen in vier-zonder WK-goud

Marloes Oldenburg, Hermijntje Drenth, Tinka Offereins en Benthe Boonstra stuntten met goud in de vier-zonder. Eerder werden Ymkje Clevering en Veronique Meester wereldkampioen in de twee-zonder.

Nederland heeft op de eerste finaledag van de WK roeien in Belgrado drie medailles veroverd. De roeisters in de twee-zonder en vier-zonder werden wereldkampioen op het Sava-meer, de dubbelvier pakte zilver.

Clevering en Meester waren in de halve finales niet voor het eerst dit jaar langzamer dan de Australische roeisters. Maar in de finale van het olympische nummer ging het Nederlandse duo al snel aan kop, nam een forse voorsprong en won in 7.20,52.

"Echt ongelofelijk", zei Clevering na de gouden race. "We hebben een dalletje gehad dit seizoen, toen werden we heel hard ingemaakt door die Aussies. Dat hebben we gebruikt om heel hard te trainen en nu winnen wij best wel dik."