Clevering en Meester imponeren met goud op WK roeien

Ymkje Clevering en Veronique Meester zijn op de WK roeien in Belgrado wereldkampioen geworden in de twee-zonder. Het Nederlandse duo bleef de concurrentie uit Australië en de Roemenië verrassend voor. In de halve finales waren de Australische roeisters nog sneller dan Clevering en Meester. In de finale van het olympische nummer ging het Nederlandse duo al snel aan kop, nam een forse voorsprong en won in 7.20,52.

Jessica Morrison en Annabelle McIntrye (Aus) pakten ruim twee seconden later zilver, het brons ging naar het Roemeense duo Ioana Vrinceanu/Roxana Anghel. Vaak zilver Vorig jaar behaalden het Nederlandse duo achter Australië zilver op de WK in het Tsjechische Racice. Ook bij de Europese kampioenschappen dit jaar in het Sloveense Bled moesten Clevering en Meester genoegen moeten nemen met de tweede plaats, achter Roemenië. De twee roeisters maakten eerder deel uit van de vier-zonder die zilver pakte op de Olympische Spelen in Tokio in 2021 en bij de WK in 2019 in Oostenrijk.

WK roeien bij de NOS De finales van de WK roeien zijn dit weekend live te zien bij de NOS. Volg de finales van vandaag via de livestream op NOS.nl, in de NOS-app en op NPO 1. Morgen beginnen de finales om 13.00 uur.