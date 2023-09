Tientallen vluchten geannuleerd op Schiphol vanwege mist, drukte op de luchthaven

Vanwege de dichte mist zijn tientallen vluchten geannuleerd op luchthaven Schiphol. Het gaat om 38 vertrekkende vluchten die aan de grond moesten blijven en 33 die niet konden landen vanwege het beperkte zicht.

Een woordvoerder van de luchthaven laat weten dat reizigers nog steeds last ondervinden. "Tussen 04:00 uur en 10:00 uur was er hinder door de mist. Vliegtuigen konden minder snel achter elkaar landen en opstijgen. Er wordt nu weer goed volgens schema gevlogen maar we hebben nog wel wat in te halen."

Op X delen mensen foto's van de drukte bij transferbalies op Schiphol: