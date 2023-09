AZ-talenten kunnen wereldtitel pakken in iconisch La Bombonera: 'Abnormaal mooi'

De succesvolle jongelingen van AZ, die eerder dit jaar de Youth League wonnen, gaan vanavond (21.00 uur Nederlandse tijd) iets doen wat voor zeer weinig Nederlandse voetballers is en was weggelegd: spelen in Estadio Alberto J. Armando. Oftewel 'La Bombonera', het roemruchte stadion van Boca Juniors. De voetballers van AZ spelen tegen de Argentijnse topclub om de Intercontinental Cup onder 20, de wereldbeker voor jeugdelftallen. "Dit is abnormaal mooi", zei trainer Jan Sierksma dinsdag na de laatste training in Nederland. 'Mooiste wedstrijd' Ook aanvaller Jayden Addai kijkt reikhalzend uit naar de wedstrijd in Buenos Aires. "De mooiste wedstrijd die ik ga spelen." Wouter Goes was de afgelopen anderhalve maand geblesseerd en heeft tegen zichzelf gezegd dat hij de wedstrijd "moest" halen. "Deze staat dikgedrukt in mijn agenda." Het is het volgende hoogtepunt voor de jonge spelers, van wie het leeuwendeel nu in Jong AZ voetbalt. In april werd de Youth League, de Champions League voor de oudste jeugdteams, gewonnen. Hajduk Split werd in Genève met 5-0 verslagen. Eerder in die campagne werden onder meer FC Barcelona en Real Madrid met grote cijfers opzijgezet.

Tijdens de finale in Zwitserland zaten er met onder meer Ronald Koeman, Gareth Southgate, Luís Figo, Fabio Capello en Rudi Völler grote namen op de tribune. Ook waren er duizenden Kroatische fans aanwezig. Toch belooft de wedstrijd van zaterdag een totaal andere belevenis te worden. De verwachting is dat er in de Argentijnse hoofdstad meer dan 30 duizend mensen op de tribunes zitten (de totale capaciteit is 54 duizend toeschouwers). Verdediger Goes debuteerde vorig jaar in het eerste van AZ en speelde onder meer in De Kuip tegen Feyenoord en in het Stadio Olimpico tegen Lazio. Op het hete trainingscomplex in Wijdewormer probeert hij koeltjes over te komen. "Ik heb gehoord dat er gekke fans zijn, maar ik denk niet dat ik ervan ga schrikken. Ik speel liever voor dertigduizend mensen dan voor tien."

Feyenoord voor wereldbeker in 'La Bombonera' Feyenoord legde in 1970 in La Bombonera de basis voor de eerste wereldtitel voor een Nederlandse club. In de eerste finale werd het 2-2 tegen Estudiantes, waarna er in De Kuip door een 1-0 overwinning beslag werd gelegd op de wereldbeker.

Addai is ook blij dat er veel toeschouwers worden verwacht. "Ik vind het leuk als er veel mensen zijn. Ook als ze voor de tegenstander zijn. Dan krijg je meer sfeer." De in vorm verkerende aanvaller, die dit seizoen voor Jong AZ zes goals in vier Keuken Kampioen Divisie-wedstrijden maakte, verwacht wel een klein beetje zenuwachtig te zijn. "Maar ik heb ook zenuwen nodig om goed te spelen."

Trainer Sierksma, eveneens doorgeschoven naar Jong AZ, denkt dat het spelen voor zo veel publiek waardevol is met het oog op de toekomst. "Je moet onder een bepaalde druk presteren met intens publiek. Dat zijn de meeste spelers niet gewend." De Fries, die in 2020 de overstap van Cambuur naar AZ maakte, beklemtoont dat de trip draait om winnen. Daarom zijn er voor de reis al best wat voorbereidingen getroffen. Er werd in Nederland al getraind met de ballen waarmee zaterdag ook gespeeld wordt en er is geoefend op penalty's, die expliciet niet gefilmd mochten worden. Ook werd er in een presentatie aandacht besteed aan hoe een speler om moet gaan met een jetlag.

Daarnaast is er een sportieve analyse gemaakt van Boca Juniors. Sierksma zegt het moeilijk te vinden om het niveau van de ploeg op basis van videobeelden in te schatten. Hij kan wel zeggen dat de Argentijnen met veel intensiteit spelen. "We kunnen ons in ieder geval opmaken voor een fysieke strijd. Het is een ander type voetbal dan we in Europa gewend zijn."

Ervaring en kilo's Het scheelt wel dat veel spelers de afgelopen maand al wat ervaring in het profvoetbal hebben opgedaan. Sommigen in het eerste van AZ in de eredivisie en de meesten bij Jong AZ op het tweede niveau van Nederland. Jong AZ speelde dit seizoen bijvoorbeeld al tegen NAC Breda en ADO Den Haag. Dat is nuttig volgens Sierksma, zeker op fysiek gebied. "Oudere jongens hebben de ervaring en de kilo's al. Zaterdag is het natuurlijk gewoon een wedstrijd tussen jongens die na 2003 geboren zijn."

Beukers en De Jong niet aanwezig Daniël Beukers en Fedde de Jong waren vorig seizoen belangrijke krachten in het team dat de Youth League won. Zij zijn er in Argentinië niet bij. Beukers verkaste in de zomer naar FC Groningen en De Jong vertrok naar SC Cambuur.