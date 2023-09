Ontsnapte Britse terreurverdachte na drie dagen opgepakt

De ontsnapte Britse terreurverdachte Daniel Abed Khalife is na drie dagen opgepakt. De 21-jarige oud-militair ontsnapte woensdag uit de Londense Wandsworth-gevangenis door onder een busje waarin eten werd bezorgd te gaan hangen.

De afgelopen dagen was er een klopjacht op hem in de Britse hoofdstad. Meer dan 150 agenten waren naar hem op zoek. Ook werden luchthavens, havens en grensovergangen geïnformeerd over de uitbraak.

Uiteindelijk werd hij vanochtend opgepakt in Londen, nadat hij een aantal keer was gezien door mensen.

Nepbommen

Khalife zat sinds januari vast in de de 170 jaar oude victoriaanse gevangenis. Hij wordt ervan verdacht dat hij nepbommen heeft geplaatst op een militaire basis en dat hij informatie heeft verzameld of verspreid "die nuttig zou kunnen zijn voor een vijand". Het zou gaan om Iran.

Zelf heeft Khalife die laatste beschuldiging in de rechtszaal tegengesproken. Zijn zaak zou in november verdergaan.

Ontsnappingen uit de gevangenis komen betrekkelijk weinig voor in Engeland. Sinds 2007 gebeurt het hooguit acht keer per jaar en tussen 2019 en 2022 wisten slechts drie gevangenen te ontkomen, volgens de officiële cijfers.