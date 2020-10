Geen F1-debuut Mick Schumacher door mist op Nürburgring

In de tweede sessie neemt Antonio Giovinazzi, wiens plek Schumacher zou innemen, weer plaats in de Alfa Romeo. De tweede vrije training staat om 15.00 op het programma.

Vooral voor Mick Schumacher, zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, was het een hard gelag. De 21-jarige Duitser zou zijn debuut maken in de Formule 1, als testrijder voor Alfa Romeo.

Dekker verwacht dat Schumacher een glansrijke carrière kan hebben. Mede dankzij, maar ook ondanks zijn achternaam. "Dat heeft hem natuurlijk wel geholpen de afgelopen jaren, maar het was en is ook ballast."

"Daar staat tegenover dat Mick in zijn tweede jaar in de Formule 3 en Formule 2 altijd een sprong maakt en betrouwbaarheid dan koppelt aan prima prestaties. Hij toont aan dat je autosport kunt leren."

"Mick is een vrij trage leerling. Waar anderen dingen snel oppikken, doet Schumacher er meestal een jaartje langer over. Zijn autosportloopbaan is wat dat betreft het tegenovergestelde van Max Verstappen", aldus Formule 1-verslaggever Louis Dekker.

"Onderschat niet hoe zwaar het is om de zoon van en zevenvoudig kampioen te zijn, nog even los van de tragiek die vader Michael trof. Mick gaat daar vooralsnog geweldig mee om. De druk op hem was al groot, maar wordt de komende jaren enorm. Vriend en vijand zal hem toch vergelijken met zijn vader."

Schumacher gaat naar alle waarschijnlijkheid wel in de Formule 1 terechtkomen denkt Dekker. "Hij is niet de beste coureur, maar voor de sport is het heel waardevol als de naam Schumacher terugkeert. Hij is weliswaar Ferrari-protégé, maar om dat te worden en te blijven is de achternaam niet genoeg. Hij heeft zich dus al bewezen."

"Mick Schumacher zal niet het niveau van zijn vader halen, maar ik verwacht dat hij aardig mee kan komen in de koningsklasse. Noteer hem maar bij Alfa Romeo voor volgend seizoen."