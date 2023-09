Reddingsoperatie komt op gang in Marokko

De NOS experimenteert met automatische vertalingen. Je kunt daarom dit artikel ook lezen in het Arabisch . Wil je meer weten over hoe de vertalingen werken? Klik dan hier .

Bij daglicht is de duidelijk te zien dat de schade in Marrakech groot is. Mensen staan in de rij om bloed te doneren:

Chakir zag ook het leger het getroffen gebied in gaan. "Zo tegen het einde van de ochtend zagen we de hulpdiensten juist weer terugkomen uit het gebied met gewonden, iedere tien minuten kwamen wel tien voertuigen van de hulpdiensten voorbij. Waar ze precies vandaan komen weet ik niet, want het is zo'n groot gebied. Het kan 20 tot wel 150 kilometer zijn."

Najib Chakir, die in Nederland woont, is op vakantie in Marrakech. "Iedereen heeft hier de nacht op straat doorgebracht. Ik lag vlak bij de hoofdweg en het was een komen en gaan van hulpdiensten. Ambulances gingen non-stop richting het getroffen gebied, ook vanuit Rabat en Casablanca."

De stad Marrakech is zwaar getroffen door de aardbeving in Marokko. Veel mensen staan in de rij om bloed te doneren. - NOS

Marokko werd even na 23.00 uur lokale tijd (middernacht in Nederland) getroffen door een zware aardbeving met een kracht 6,8. Zeker 820 mensen zijn om het leven gekomen. Volgens het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er ook meer dan 672 gewonden.

Het is moeilijk een goed beeld te krijgen van het aantal slachtoffers en de schade omdat sommige dorpen nog niet zijn bereikt door de hulpdiensten. Het epicentrum lag in het Atlasgebergte bij Oukaïmedene, zo'n 80 kilometer ten zuiden van Marrakech.

Tot nu toe was er bij deze beving één grote schok en daarna een aantal kleinere naschokken vertelt Evers. Dat is anders dan bij de beving in Turkije en Syrië van februari. "Daar ontstonden na de eerste schok nog een aantal grote schokken op andere breuken. Dat zie ik hier niet."

Marokko wordt vaker getroffen door aardbevingen, maar meestal in het noorden van het land. Deze was meer richting het zuiden. "Dat gebied is seismisch actief, maar niet zo actief als het noorden", zegt Läslo Evers , aardbevingsdeskundige van het KNMI.

Grote schade

Correspondent Zuidoost-Azië Mustafa Marghadi is op vakantie in het Atlasgebergte voor een groot familiefeest. "Het was heel gezellig en toen begon het plotseling te schudden. Ik had het nog niet eerder meegemaakt, maar had meteen door dat het een aardbeving was", zegt hij in het NOS Journaal.

Marghadi kent het gebied goed. "We zijn vroeger vaak van Agadir naar de Hoge Atlas gereden. De huizen daar zijn vaak van klei of leem gemaakt, en soms ook wel van cement. Het is wel zeker dat ze niet per se aardbevingsbestendig zijn gemaakt. Dat de schade op veel plekken groot is, verbaast me dan ook niet."

In deze video's vertellen inwoners van Marrakech en Casablanca over de wat ze merkten van de aardbeving: