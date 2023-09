Politie haalt demonstranten weg op A12 Den Haag na inzet waterkanon

De politie zette ook bij vorige klimaatblokkades op de snelweg in Den Haag waterkanonnen in, maar ditmaal stonden de zogeheten waterwerpers "een standje hoger" afgesteld. "De vorige keer was het meer sproeien", zegt een woordvoerder. De gebruikte waterkracht is overigens nog altijd maar een fractie van de hardste stand.

Ondanks het gebruik van de waterkanonnen zijn veel activisten op het wegdek blijven zitten of staan. Er wordt gedanst op muziek en gejuicht door demonstranten. Demonstreren tegen de subsidie op fossiele energie is wel toegestaan door de gemeente op de Laan van Reagan en Gorbatsjov. Er zijn duizenden aanwezigen bij de beide protestacties.

De politie houdt activisten aan die de A12 in Den Haag blokkeren. Nadat eerst waterkanonnen waren ingezet, zijn agenten rond 14.30 uur begonnen met het ontruimen van de snelweg. Het is onduidelijk hoeveel demonstranten inmiddels zijn opgepakt.

Klimaatactivisten hebben opnieuw de A12 in Den Haag geblokkeerd. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben aangekondigd dat ze dit vanaf vandaag elke dag gaan doen. De politie zet waterkanonnen in en pakt demonstranten op. - NOS

Uit voorzorg waren boven de Utrechtsebaan zwarte hekken geplaatst. Hiermee proberen de autoriteiten te voorkomen dat mensen van bovenaf contact kunnen maken met klimaatactivisten in de tunnelbak.

Minister Jetten voor Klimaat en Energie had vooraf aangekondigd naar de demonstratie op de Laan van Reagan en Gorbatsjov te gaan. Hij wilde in gesprek gaan met demonstranten, zo liet hij weten op X. Of hij dat gedaan heeft, is niet duidelijk. Over het blokkeren van snelwegen zegt hij "dat moet anders kunnen."

'Jaarlijks 37 miljard subsidie'

Volgens een maandag gepubliceerd rapport is de overheidssteun aan bedrijven die fossiele energie gebruiken nog groter dan voorheen gedacht. Het gaat volgens milieuorganisaties jaarlijks om 37,5 miljard subsidie.

Eerder kondigde het kabinet aan alle fossiele subsidies te willen afbouwen, maar een plan om dat te doen is er nog niet.

NOS op 3 legt uit hoe fossiele energie indirect wordt gesubsidieerd door allerlei belastingmaatregelen: