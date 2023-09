Alle klimaatdemonstranten van A12 gehaald door politie

De politie is vanmiddag enkele uren bezig geweest met het aanhouden van klimaatactivisten die de A12 in Den Haag blokkeerden. Omstreeks 14.30 uur hield de politie de eerste demonstranten aan, rond 18.30 uur waren zij allemaal van de snelweg weggehaald. Voorafgaand aan de politieactie werden ook waterkannonnen ingezet. Hoeveel activisten er in totaal zijn aangehouden is niet duidelijk, de politie wil dat niet zeggen.

Volgens de politie is er bij de aanhoudingen "enig geweld" gebruikt door agenten. Activisten zouden meermaals gesommeerd zijn om te vertrekken maar gaven aan die oproep geen gehoor. Ook belemmerden zij volgens de politie de weg, toen agenten ruimte probeerden te maken voor hun voertuigen. Daarop werden activisten met een wapenstok geslagen.

Even verderop, op de Laan van Reagan en Gorbatsjov, vond een zogenoemde supportdemonstratie plaats met duizenden demonstranten. Die demonstratie was wel toegestaan. Tientallen andere organisaties, waaronder Greenpeace en Milieudefensie, waren erbij aanwezig.

De actie op de A12, de zoveelste door Extinction Rebellion (XR), was vooraf verboden door de gemeente. Bij eerdere acties werden honderden activisten weggehaald uit de tunnelbak van de Utrechtsebaan, een onderdeel van de A12.

Waterkanon 'standje hoger'

De politie zette ook bij vorige klimaatblokkades op de snelweg in Den Haag waterkanonnen in, maar ditmaal stonden de zogeheten waterwerpers "een standje hoger" afgesteld. "De vorige keer was het meer sproeien", zegt een woordvoerder. De gebruikte waterkracht is overigens nog altijd maar een fractie van de hardste stand.