Nederlanders in Marokko: 'Vreemde, doodse sfeer op straat'

Veel vakantiegangers zijn ook in het getroffen aardbevingsgebied in Marokko. Reisorganisatie TUI zegt nog contact te zoeken met ruim 125 rondreizende toeristen. Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Bruins Slot zegt dat Nederland klaar staat om Marokko te helpen.

Erik van Drunen is in Marrakech op vakantie. Hij was net terug van een kamelentour in de woestijn en stond in de lobby van zijn hotel toen de aardbeving was. "We stonden in de hotellobby toen de grond begon te beven. Je eerste gedachte is 'wat is dit? Een aardbeving? Een aanslag?'

De paniek in de stad was groot, volgens Van Drunen: "Veel mensen renden in paniek naar buiten, het plein op." Of hij zijn vakantie nog kan doorzetten, is nog niet duidelijk. "In principe gaan we over zes dagen terug, maar er is nog veel onzeker. Vanmiddag hebben we contact met onze reisorganisatie."

De Vlaming Jasper Van Biesen zat in een ander hotel in Marrakech op het moment van de beving: "Eerst denk je dat het een grote vrachtwagen is, maar het begon daarna nog harder te daveren. De muren bewogen."

Beelden van de schade in Marrakech: