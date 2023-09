'Ondiepe, zware beving leidt tot groot effect aan het oppervlak'

De aardbeving in Marokko afgelopen nacht was zwaar en vond plaats op een diepte van 18 kilometer. "Dat is ondiep en dat betekent een groot effect aan het aardoppervlak", legt KNMI-seismoloog Läslo Evers uit. Dat betekent dus veel schade en mogelijk ook een flink aantal slachtoffers.

De aardbeving van gisteravond had een kracht van 6,8, zegt de aardbevingsdeskundige. "Dit is echt een zware beving, dat moet je zeker niet onderschatten", aldus Evers. "Dat associeer ik met veel slachtoffers, ook als ik de spaarzame beelden zie van ingestorte huizen en puin op straat." Tot nu toe zijn er ruim 800 dodelijke slachtoffers geteld, maar algemeen wordt aangenomen dat het dodental nog zal oplopen. Met grote delen van het getroffen gebied is nog geen communicatie geweest. Uitzondering Zware aardbevingen komen niet vaak voor in deze regio, wel verder noordelijk. Tussen Spanje en Marokko, onder de Middellandse Zee, zit namelijk een grens van twee grote tektonische platen. Het epicentrum lag vannacht tussen de steden Marrakesh en Agadir, ruim 500 kilometer van de plaatgrens. "Dat gebied is seismisch actief, maar niet zo actief als het noorden."

In 1960 was er wel een zware aardbeving van 5,8 in de buurt van Agadir, nog iets verder naar het zuiden, brengt Evers in herinnering. Zeker 12.000 mensen kwamen om het leven en havenstad Agadir werd grotendeels verwoest. Evers: "Dat is toen aanleiding geweest om gebouwen en infrastructuur aan te pakken, om te zorgen dat die beter tegen dit soort bevingen kunnen."