Afrikaanse Unie krijgt G20-lidmaatschap bij aanvang top in New Delhi

Een opvallend detail was het naambordje op Modi's tafel. In plaats van India stond er "Bharat" om zijn land aan te duiden. In de aanloop naar de top waren er al meer aanwijzingen dat de Indiase autoriteiten mogelijk de naam van het land willen wijzigen . De naam Bharat is in het land zelf synoniem met 'India', maar tot nu toe werd het begrip in internationale context nauwelijks gebruikt.

Vooraf had de premier aangekondigd dat India "de stem van het globale zuiden wordt." Hij zegt het op te nemen voor opkomende zuidelijke economieën. Tot nu toe was Zuid-Afrika het enige Afrikaanse lid van de G20. Ook Indonesië, Brazilië, Argentinië en Australië zijn zuidelijke leden.

"Ik nodig de vertegenwoordiger van de Afrikaanse Unie uit plaats te nemen als permanent lid van de G20", zei Modi in zijn openingstoespraak. De aankondiging werd met applaus ontvangen. De G20-gastheer heeft veel voorbereidingen getroffen om de top in New Delhi, die nog tot met zondag duurt, een succes te maken.

De AU wordt de tweede unie die toetreedt tot het economische samenwerkingsverband. Ook de EU is onderdeel van de groep landen. Volgens de G20 waren in aanloop naar de top de lidstaten samen goed voor zo'n 80 procent van het wereldwijd bruto nationaal product.

In eeuwenoude hindoeteksten wordt de term Bharat gebruikt als term voor de afstammelingen van koning Bharata. Een van de belangrijkste teksten uit het hindoeïsme heeft als naam de Mahabharata, wat je kunt vertalen als 'Het grote verhaal van de Bharata-dynastie'.

Dit verklaart waarschijnlijk waarom de huidige hindoe-nationalistische regering van India meer waarde hecht aan 'Bharat'. Vanuit de oppositie is kritiek geuit op de mogelijke naamsverandering.

Verdeeldheid over oorlog in Oekraïne

De olifant in de kamer op de top is de oorlog in Oekraïne. Daarover is grote verdeeldheid onder lidstaten. Westerse landen veroordelen Ruslands invasie en willen meer sancties tegen Moskou, maar landen als Zuid-Afrika, China, Brazilië en India staan genuanceerder in het conflict en willen dat de top meer gericht is op economische samenwerking.

Grote vraag is of het zal lukken bewoordingen voor de slotverklaring te vinden waarin alle landen zich kunnen vinden. Bronnen zeggen tegen persbureau Reuters dat daar nog aan gesleuteld wordt en nog niet duidelijk is of het onderwerp terugkomt in de slotverklaring.