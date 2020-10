Ondanks kritiek Raad van State is vertrekboete van Unilever niet van tafel

De spoedwet voldoet volgens de raad niet aan Europese belastingregels. Half september bracht initiatiefnemer Snels van GroenLinks daarom al wijzigingen aan in zijn wetsvoorstel. Hij deed dat nadat hij het advies van de raad had gekregen, maar dat advies zelf was toen nog niet openbaar. Over zijn aanpassingen heeft de raad (nog) niet geadviseerd.

De Raad van State is kritisch op de vertrekboete die bedoeld is om multinationals in Nederland te houden. Dat blijkt uit een advies over het wetsvoorstel van GroenLinks van begin september dat vandaag is gepubliceerd.

Het wetsvoorstel stelt een belasting in die betaald moet worden over dividenden als een bedrijf naar een ander land is vertrokken waar het geen dividendbelasting hoeft te betalen. Door een drempelbedrag waarboven de belasting pas betaald hoeft te worden, raakte het wetsvoorstel in feite maar twee bedrijven: Unilever en Shell. Alleen als zij naar een land zouden verhuizen waar ze geen dividendbelasting hoeven te betalen, moeten ze de boete betalen. Die drempel is in het aangepaste voorstel verdwenen.

"Dat zijn ook bedrijven die in het verleden hebben gezegd dat ze vanwege de dividendbelasting overwegen naar het Verenigd Koninkrijk te vertrekken", zegt Snels. "Ik vind het een slecht idee dat bedrijven zulke grote stappen zetten louter en alleen vanwege het ontwijken van die belasting."

Unilever liet deze zomer zijn aandeelhouders weten de verhuizing naar Londen in de ijskast te zetten als het bedrijf inderdaad een vertrekboete krijgt van 11 miljard euro.

Kritiek van raad en bedrijfsleven

De Raad van State is zeer kritisch over Snels' oorspronkelijke voorstel, omdat het ingaat tegen Europese richtlijnen en belastingverdragen. Volgens Snels ziet de raad het verkeerd door te veronderstellen dat de vertrekboete een belasting is op het bedrijf Unilever. In dat geval zou zijn voorstel inderdaad de internationale regels schenden, maar hij bestrijdt dat het een bedrijfsbelasting is. Snel vindt het een belasting voor de aandeelhouders en dan mag het volgens hem wel, verduidelijkte hij vorige maand ook al in een brief aan de Tweede Kamer.

Eerder was er al flinke kritiek vanuit het bedrijfsleven dat Nederland door de wet het vestigingsklimaat voor bedrijven zou aantasten.

Steun van regeringspartijen

In de Tweede Kamer is het voorstel nog niet van tafel. "Dit is een heel serieus wetsvoorstel", zegt D66-Kamerlid Van Weyenberg. "Als je puur alleen naar een ander land gaat omdat je geen dividendbelasting meer wil betalen, kan je afrekenen bij de grens. Dat vind ik niet onredelijk." Ook regeringspartijen CDA en ChristenUnie laten het plan voorlopig nog niet vallen.

Maandag stemmen de Britse aandeelhouders van Unilever over het plan om de verhuizing door te zetten. Eerder gingen de eigenaren van de Nederlandse aandelen al akkoord met de verhuisplannen.