Inwoners Heerlen graven in eigen tuin naar oude Romeinse stad

Inwoners van Heerlen graven dit weekend mee op een bijzondere archeologische locatie: bij elkaar in de achtertuin. Het huidige Heerlen is gebouwd op de resten van de Romeinse stad Coriovallum. In een poging om meer te ontdekken over de grenzen van de stad, die op het kruispunt lag van twee drukke handelswegen, graven archeologen dit weekend samen met 160 inwoners en vrijwilligers naar bodemvondsten uit die tijd.

Voor het project zijn 25 tuinen geselecteerd van inwoners die willen meewerken. In hun tuin wordt een archeologische put van een vierkante meter gegraven. Met schepjes en kwastjes gaan de inwoners en vrijwilligers onder begeleiding van een archeoloog op zoek naar muntjes, scherven, dakpannen en ander materiaal van eerdere bewoners, zo'n 2000 jaar geleden.

"Heerlenaren zijn trots op hun verleden", zegt regioarcheoloog Hilde Vanneste, initiatiefnemer van 'Heel Heerlen Graaft'. "Onder de huizen en tuinen bevindt zich een stad die we graag beter leren kennen. Het is best bijzonder. Hoeveel mensen kunnen zeggen dat hun huis op een Romeinse stad of weg gebouwd is?"

Handel in olijfolie, zout en wijn

Door eerdere vondsten weten de archeologen al wat over de stad Coriovallum. "We weten dat het badhuis op de kruising van de twee handelswegen stond. We weten ook waar de kern lag." Omdat het een handelsplek was, waren er veel kroegen en herbergen voor reizigers. Er werden veel goederen naar de stad aangevoerd, zoals wijn uit Zuid-Italië, olijfolie uit Spanje en zout van de Noordzeekust.

In de stad stonden typisch Romeinse gebouwen, zoals tempels en een marktplaats. Maar tot waar de stad reikte? Daarover hopen de Heerlenaren meer te weten te komen met deze opgravingen.

Kennismaken met het verleden

Voor veel inwoners is het een unieke kans om archeologie van dichtbij te ontdekken, zegt Vanneste. "Wij zijn al jaren bezig om mensen te betrekken bij archeologie. Het is heel bijzonder om kennis te maken met je eigen erfgoed. Al gravend gaan we samen op zoek naar het verleden."

Ook voor de archeologen is het een bijzonder project. "Meestal kan je alleen onderzoek doen op terrein waar bijvoorbeeld een nieuw gebouw komt. Dit keer kan het gewoon bij mensen thuis."

Om de archeologische vondsten veilig te stellen, gaan ze vanuit de achtertuinen naar een depot. Daar kijken specialisten ernaar, voordat de vondsten in het archeologisch centrum van de stad terechtkomen.

Geen eigendom

De inwoners die de resten in hun tuin vinden, mogen ze niet houden. "Alle vondsten bij dit project vallen onder wetenschappelijk onderzoek. Daarmee is een vondst eigendom van de provincie. De vinders blijven wel betrokken. We nemen ze mee in het hele proces, van vondst naar vitrine."

Na afloop is het niet de bedoeling de putten in de tuinen groter te maken, ook niet bij bijzondere vondsten. "Als we een muur vinden laten we die ook gewoon in de grond zitten", zegt Vanneste. "Maar dan weten we wel dat die er zit, en dat is alleen al handig bij toekomstige bouwprojecten."