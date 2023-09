Nieuwe bondscoach Reiziger leidt debutantenbal Jong Oranje: 'Uitdagend en leuk'

Daarmee doelt hij niet zozeer op zijn eigen vuurdoop als bondscoach. Het team is ten opzichte van het EK, waar Jong Oranje ruim twee maanden geleden in de groepsfase sneuvelde, danig verjongd. Liefst vijftien debutanten nam Reiziger op in zijn selectie voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Jong Moldavië en Jong Noord-Macedonië. Zeven van hen mogen in Waalwijk in de basis starten.

Alsof hij nooit anders heeft gedaan, zo rustig zit Michael Reiziger - witte blouse, zwarte broek, witte schoenen - in zijn plastic kuipstoeltje langs de lijn in Waalwijk. Af en toe staat hij op om zijn spelers op het veld wat korte instructies te geven.

"Het is uitdagend en leuk", zegt Reiziger over het werken met de nieuwkomers. "Ze geven heel veel energie en zijn leergierig. En heel onervaren zijn ze niet. De meesten spelen eredivisie of zelfs in een buitenlandse competitie. Dus ze weten echt wel wat er gevraagd wordt." Tot de nieuwe lichting basisspelers behoren bijvoorbeeld AZ-revelatie Ruben van Bommel en PSV'er Isaac Babadi, die spreekt van een "bijna perfecte week, nu al". Niet alleen zijn basisplaats is "geweldig en onbeschrijflijk", dat geldt ook voor de 2-0, waarmee hij de wedstrijd in de tweede helft op slot gooit.

Lange gesprekken heeft Babadi niet kunnen voeren met Reiziger, in de weinige dagen dat de selectie bijeen is. Toch heeft de PSV-speler een positieve indruk gekregen van zijn nieuwe bondscoach. "Het is direct fijn werken, we hebben meteen een goede band. Ik denk dat ik voor meerdere jongens spreek. We willen mooi voetbal spelen en dat is ook te zien, denk ik."

Devyne Rensch werkte al eerder samen met Reiziger, die bij Ajax assistent-trainer was, onder meer tijdens de gloriejaren met Erik ten Hag. "Ik ken de wijze waarop Reiziger wil spelen al. Hij heeft mij ook veel geholpen. Hij is een goede man, met wie je goed kan praten. Niet alleen als voetballer, maar ook gewoon als mens."

Met al zijn ervaring, vindt Rensch, kan de topverdediger van weleer de talenten van de toekomst veel bijbrengen. "Hij heeft een hele mooie carrière gehad. En wij hebben zoveel jonge spelers, die eigenlijk pas zijn begonnen. Daar kan hij goede adviezen aan geven."

Ook als trainer heeft Michael Reiziger inmiddels de nodige bagage opgedaan. Dat neemt niet weg dat zijn nieuwe functie in KNVB-dienst een heel andere is dan die bij Ajax. "Hier heb ik een paar dagen om er een bepaald systeem in te krijgen, waar ik als clubtrainer veel meer tijd voor had. Maar dat maakt deze job ook uitdagend."