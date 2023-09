Medvedev verrast titelverdediger Alcaraz en treft Djokovic in finale US Open

Vooraf dacht Medvedev tegen Alcaraz een "10 of een 11" nodig te hebben. "Maar ik haalde een 12", sloeg hij zichzelf op de schouder. Voor de nummer drie van de wereld wordt het de derde finale in New York.

In 2019 was Nadal te sterk, in 2021 behaalde hij er ten koste van Djokovic zijn enige majortitel. Alcaraz' netspel was soms briljant, maar vanaf de baseline was hij niet top. Zijn opponent serveerde beter dan ooit, sloeg acht van de negen breakpoints weg en was in de kortere rally's superieur.

Cruciale game in vierde set

De zesde game in de vierde set leek achteraf cruciaal. Alcaraz, serverend bij een 3-2 achterstand, leverde die game na bijna een kwartier in aan de fenomenaal retournerende Rus. Medvedev liet zich daarna de winst niet meer ontglippen.