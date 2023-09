Koning en Rutte betuigen medeleven over aardbeving Marokko

Premier Rutte heeft vanmorgen vroeg zijn medeleven betuigd over de aardbeving in Marokko. Hij spreekt van vreselijke berichten op X, voorheen Twitter. Rutte is momenteel in India, bij de top van de G20.

"Mijn gedachten zijn bij de vele slachtoffers van dit natuurgeweld en bij de hulpdiensten ter plaatse. Ik heb mijn medeleven overgebracht aan minister-president Aziz Akhannouch."

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima schrijven op X dat ze "in gedachten bij de families van de slachtoffers" zijn: