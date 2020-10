Nerveus peloton op weg naar massasprint na Giro-etappe met wind en waaiers

In de eerste groep wordt nu even iets minder hard rondgedraaid. Sam Oomen, die in de tweede groep zat maar weer is teruggekeerd, zit vooraan.

In groep twee (met o.a. Vanhoucke, Yates, Pozzovivo) is de achtervolging nog in volle gang. De achterstand loopt een klein beetje terug, naar 0.38 nu.