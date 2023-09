Noord-Korea viert 75ste verjaardag Kim-dynastie

Noord-Korea heeft 75ste verjaardag van het stalinistische regime gevierd met militaire parades op het Kim Il-sung-plein in de hoofdstad Pyongyang. Leider Kim Jong-un, de derde in de Kim-dynastie, bekeek de parade in de avond.

Kim hield ter gelegenheid van het jubileum ook besprekingen met Chinese diplomaten. Volgens het staatspersbureau KCNA beloofde hij de relatie met China en Rusland te versterken.

De Chinese president Xi liet via een brief weten de samenwerking te willen versterken. Ook de Russische president Poetin wil de veiligheid en stabiliteit op het Koreaanse schiereiland en Noordoost-Azië verzekeren, zei hij in een brief aan Kim. Poetin en Kim zouden plannen hebben om elkaar deze maand te ontmoeten. Noord-Korea zou Rusland wapens willen leveren voor de oorlog in Oekraïne.

Onderzeeër

Gisteren liet Noord-Korea voor het eerst een onderzeeër te water die nucleaire aanvallen zou kunnen uitvoeren. Kim Jong-un zei dat hij blij is dat de marine nu nucleaire wapens kan gebruiken. Dat is volgens hem nodig vanwege de dreiging die van de Verenigde Staten en hun Aziatische bondgenoten uitgaat. In juli kwam in een Zuid-Koreaanse haven een Amerikaanse onderzeeër aan die ballistische raketten kan afschieten.