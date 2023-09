Zeker honderden doden bij zware aardbeving Marokko

In Marokko zijn zeker 296 mensen om het leven gekomen bij een aardbeving. Volgens de staatstelevisie zijn er ook meer dan 150 gewonden. Op eerste beelden uit het rampgebied, in de omgeving van Marrakesh, is te zien dat er veel schade is aan gebouwen. In Marrakesh zijn gebouwen ingestort en zijn straten en auto's bedolven onder puin. Een lokale nieuwssite meldt dat ziekenhuizen in Marrakesh een "massale toestroom" van gewonden zien.

Op beelden uit de stad Marakesh is te zien dat er veel schade is aan gebouwen. Mensen lopen op straat of proberen weg te komen uit de stad. - NOS

De beving was even na 23.00 uur lokale tijd en had volgens de Marokkaanse geologische dienst een kracht van 7,2. De Amerikaanse geologische dienst noemt een kracht van 6,8. Het epicentrum lag in het Atlasgebergte, zo'n 70 kilometer ten zuidwesten van Marrakesh. In dat gebied zijn volgens een Marokkaanse functionaris de meeste slachtoffers gevallen. Het is een onherbergzame streek en er is nog veel onduidelijkheid over de situatie ter plaatse. Tegen persbureau Reuters zegt een inwoner van Asni, een dorp in de buurt van het epicentrum, dat daar bijna alle huizen zijn beschadigd. Ook zouden er nog mensen onder het puin liggen. Inwoners proberen doen alles wat ze kunnen om hun dorpsgenoten te redden.

Foto: 8c5db989-1c14-32fa-822f-d904e9fde4bf - Reuters