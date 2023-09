Marokko getroffen door aardbeving van 6,9

In het zuiden van Marokko is een aardbeving geweest met een kracht van 6,9. De beving was even na 23.00 uur lokale tijd. Het epicentrum lag in het Atlasgebergte, tussen Marrakesh en Agadir.

Er zijn vooralsnog geen berichten over gewonden. Op eerste beelden op sociale media is wel schade aan gebouwen te zien. Zo zijn in Marrakesh muren ingestort en zitten er scheuren in panden. Op andere beelden is te zien dat veel mensen naar buiten zijn gevlucht.

De aardschokken waren te voelen in een groot deel van het land. Zo gingen ook in Casablanca en de hoofdstad Rabat, zo'n 400 kilometer ten noorden van het epicentrum, mensen naar buiten.

Zware aardbevingen zijn relatief zeldzaam in Marokko, al heeft het noorden van het land geregeld te maken met kleinere bevingen.