Honderden doden bij zware aardbeving Marokko, nog veel onduidelijkheid

Er zijn berichten dat een van de bekendste monumenten van de stad, de 12e-eeuwse Koutoubia-moskee, is beschadigd, maar het is niet duidelijk hoe ernstig dat is. De bijna 70 meter hoge minaret van de moskee staat bekend als "het dak van Marrakech".

Op eerste beelden uit het rampgebied, in de omgeving van Marrakech, is te zien dat er veel schade is aan gebouwen. In Marrakech zijn gebouwen ingestort en zijn straten en auto's bedolven onder puin.

Op beelden uit de stad Marakech is te zien dat er veel schade is aan gebouwen. Mensen lopen op straat of proberen weg te komen uit de stad. - NOS

De beving was even na 23.00 uur lokale tijd (middernacht in Nederland) en had volgens de Marokkaanse geologische dienst een kracht van 7,2. De Amerikaanse geologische dienst noemt een kracht van 6,8. Zo'n twintig minuten later was er nog een naschok met een kracht van 4,9.

"Bij een wandeling voelden we het trillen onder onze voeten. Mijn vrouw dacht dat het een helikopter was of zoiets", zegt een getuige in Marrakech. "Maar ik zei tegen haar dat het een aardbeving was. En plotseling waren mensen op straat alle kanten op aan het rennen."

"Het voelde alsof er een trein vlak langs onze huizen reed", zegt een andere getuige. "Mensen gingen in totale paniek de straat op. Er zijn gezinnen die nog steeds op straat slapen omdat ze zo bang waren door de kracht van de aardbeving."

Het epicentrum lag in de regio Al Haouz in het Atlasgebergte, zo'n 70 kilometer ten zuidwesten van Marrakech. In dat gebied zijn volgens een Marokkaanse functionaris de meeste slachtoffers gevallen. Het is een onherbergzame streek en er is nog veel onduidelijkheid over de situatie ter plaatse.