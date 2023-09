Djokovic weerstaat sensatie Shelton en staat in finale US Open

Novak Djokovic heeft zich in New York als eerste geplaatst voor de finale van de US Open. De als tweede geplaatste Serviër zette Ben Shelton (ATP-47) na twee uur en drie kwartier weer met beide benen terug op aarde: 6-3, 6-2, 7-6 (4).

De 20-jarige Amerikaan had in New York onder anderen landgenoten Frances Tiafoe (10) en Tommy Paul (14) de voet dwars gezet met zijn kogelharde opslag en verwoestende forehand. Daarmee bestookte hij vrijdagavond ook de Serviër geregeld.