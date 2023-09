In Lunteren zijn twee mensen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Het busje waarin ze zaten botste halverwege de avond tegen een boom. Een van de slachtoffers is de bestuurder. Een derde inzittende van het busje raakte zwaargewond.

Het ongeluk gebeurde rond 21.40 uur in het buitengebied van Lunteren. De politie onderzoekt wat er voor de crash is gebeurd.

Het betrokken busje was van een Pools autoverhuurbedrijf, is te zien op foto's. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekend.