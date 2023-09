Rugbyers Frankrijk starten WK in eigen land met ruime zege op All Blacks

De Franse rugbyers zijn het wereldkampioenschap in eigen land zeer goed gestart. Grootmacht Nieuw-Zeeland werd tijdens het openingsduel in een kolkend Stade de France met 27-13 verslagen.

De wedstrijd ging behoorlijk gelijk op. Bij rust stonden de Fransen één punt voor. In de tweede helft kantelde de wedstrijd. De All Blacks namen een voorsprong van vier punten. Maar de Fransen, die in een zeer goed gevuld stadion speelden, gaven niet op.

Er doen twintig landen mee aan het WK, onderverdeeld in vier poules. De beste twee ploegen van elke groep gaan door naar de kwartfinales, die in oktober worden gehouden. De finale is op 28 oktober, eveneens in het Stade de France.

Buiten Frankrijk en Nieuw-Zeeland worden ook Ierland en Zuid-Afrika tot de kanshebbers voor de wereldtitel gerekend. Nederland heeft zich niet geplaatst voor het WK in Frankrijk.