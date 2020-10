De uitzending van 9 oktober

Welke toekomst heeft de luchtvaart?

Door de coronacrisis is de luchtvaart ingestort. In april en mei had Schiphol nog geen drie procent van het normale aantal passagiers. En nog steeds is het erg stil op de luchthaven.

Blijft het permanent rustiger in de lucht, of trekt het vliegverkeer weer snel aan? En wat betekent dat voor onze economie? Vanavond het slot van een tweeluik over de toekomst van de luchtvaart.