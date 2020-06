Milan houdt zicht op Europa League-ticket, Atalanta steviger op CL-plek

In de weinig enerverende eerste helft was Justin Kluivert de gevaarlijkste man. Hij was een aantal keer de Milan-verdediging te slim af, maar tot grote kansen leidde dat niet. De 21-jarige Nederlander werd in de tweede helft vervangen door Carles Pérez.

Milan, dat het zonder de nog niet fitte Zlatan Ibrahimovic moest doen, zette Roma steeds meer onder druk en dat resulteerde in de 75ste minuut in het openingsdoelpunt. Na twee knappe reddingen van Roma-doelman Antonio Mirante kwam de bal voor de voeten van Ante Rebic. De Kroaat twijfelde niet en schoot de bal hard binnen.

Na een overtreding van Chris Smalling in het strafschopgebied kreeg de thuisploeg in de slotfase een penalty. Hakan Calhanoglu faalde niet vanaf elf meter en besliste de wedstrijd.

Atalanta wint bij Udinese

Atalanta, met Hans Hateboer in de basis en Marten de Roon als invaller in de tweede helft, was met 3-2 te sterk voor de nummer vijftien van de Italiaanse competitie Udinese.

Atalanta kende een vliegende start in Udine en kwam via Duvan Zapata al binnen tien minuten op voorsprong. De Colombiaan krulde de bal beheerst langs doelman Juan Musso. Toch ging Atalanta niet met een voorsprong de rust in. Kevin Lasagna trok de stand na ruim een halfuur spelen gelijk.

Luís Muriel bezorgde de bezoekers in de tweede helft alsnog de overwinning. Eerst schoot de Colombiaan een vrije trap prachtig in de kruising en vervolgens gaf hij de Udinese-doelman geen kans op een snoeihard afstandsschot. Lasagna maakte het met zijn tweede doelpunt van de avond, op aangeven van invaller Marvin Zeegelaar, nog even spannend, maar de gelijkmaker zat er niet meer in.

Dankzij de overwinning staat Atalanta nog steviger op de vierde plek (goed voor een Champions League-ticket). Het gat met nummer vijf AS Roma is opgelopen tot negen punten.