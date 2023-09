Afscheidsduel Brama is met N'Kufo, McClaren en Ruiz feest der herkenning

Na achttien jaar profvoetbal en bijna 400 wedstrijden zit het er nu echt op voor Wout Brama. Vrijdagavond kreeg de Tukker zijn afscheidswedstrijd voor de ogen van ongeveer 25.000 toeschouwers. Speciaal voor hem kwamen Bryan Ruiz, Blaise N'Kufo, Theo Janssen en Steve McClaren naar de Grolsch Veste. Ook Manchester United-trainer Erik ten Hag was van de partij, hij was in 2008 assistent-trainer bij FC Twente.

Brama zwaaide in juni van dit jaar af, toen hij tegen Sparta voor het laatst in actie kwam. De middenvelder speelde het grootste gedeelte van zijn carrière bij FC Twente en dus nam de Almeloër vrijdagavond afscheid in Enschede.

Wout's All Stars

Een team met meerdere spelers van het kampioensjaar van FC Twente (2010) nam het op tegen de Wout's All Stars. Daarin speelden onder meer Ricky van Wolfswinkel, Orlando Engelaar, Robin Pröpper, Michel Vlap en zijn broers mee.