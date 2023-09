De Lie verslaat Strong en Matthews in massasprint Grote Prijs van Quebec

Arnaud De Lie heeft de twaalfde editie van de Grote Prijs van Quebec gewonnen. De Belg van Lotto Dstny bleef in een prachtige sprint heuvelop Corbin Strong en tweevoudig winnaar in Canada, Michael Matthews, net voor.

In de 201 kilometer lange koers, verdeeld over zestien rondjes, werd er vooral diep in de finale volop aangevallen; door Ben Healy, Fausto Masnada en Neilson Powless.

Benoît Cosnefroy probeerde net als vorig jaar om er tussenuit te piepen in de bochtige slotkilometers. Toen bleef de Fransman weg, maar nu werd hij twee kilometer voor de finish achterhaald.

De Lie leek kansloos op 150 meter van de streep. Daar lag hij nog vijftiende, maar trekkend en sleurend ging hij op het laatst alles en iedereen voorbij.