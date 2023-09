900 reizigers vast in twee treinen, passagiers onwel door hitte

Een uur later kwam door een defect ook een trein stil te staan tussen Den Bosch en Tilburg, bij Helvoirt. Die had 300 passagiers aan boord. In dit geval zijn de passagiers met twee sprinters verder vervoerd. Ze kwamen twee uur later dan gepland aan in Tilburg.

'Mensen vielen flauw'

Een reiziger die in de trein zat, vertelt aan Omroep Brabant dat het vanwege de hitte en de onduidelijkheid over de situatie geen pretje was. Omdat de trein druk was en de airco het deels niet meer deed, werd het snel heet.

"Er zijn meerdere mensen flauwgevallen. NS-medewerkers hebben nog flesjes water uitgedeeld, maar dat was duidelijk niet genoeg", vertelt Helen. Volgens haar maakten mensen provisorische gordijntjes om de zon tegen te houden.

Uiteindelijk kon iedereen overstappen op een andere trein en werd hun reis hervat. Helen spreekt van een nare ervaring. "Er was nooit echt paniek, gelukkig, alleen hoorden we ook telkens ambulances", zegt ze. "Toen we over moesten stappen zag je meerdere mensen die onwel waren, dat was naar."