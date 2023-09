Wereldrecord Ingebrigtsen op incourante 2.000 meter, Nederlands record Laros

De Noor Jakob Ingebrigtsen heeft de Memorial Van Damme vrijdagavond opgeluisterd met een wereldrecord op de incourante afstand 2.000 meter.

De olympisch kampioen van Tokio (1.500 meter) zegevierde in het bijprogramma van de Diamond League in 4.43,13. Daarmee bleef hij ruim onder de oude toptijd die de Marokkaan Hicham El Guerrouj in 1999 neerzette (4.44,79). De 2.000 meter staat maar weinig op het atletiekprogramma.

Nederlands record Laros

In dezelfde race liep de talentvolle Niels Laros naar de vierde plaats. Zijn tijd van 4.49,68 betekende een Nederlands record. Dat was in handen van Gert-Jan Liefers, die in 2001 in Berlijn uitkwam op 4.56,56.

Laros ontnam dit jaar Liefers ook al het Nederlands record op de 1.500 meter. De 18-jarige atleet haalde onlangs bij de WK in Boedapest de finale op de 1.500 meter. Daarin eindigde hij in een Nederlands record 3.31,25 als tiende.