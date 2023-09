Pieterse wint ondanks botsing wereldbekerwedstrijd in Les Gets

Mountainbikester Puck Pieterse heeft vrijdag de shortrace gewonnen bij de wereldbekerwedstrijd in Les Gets (Frankrijk). In de Alpen deed thuisfavoriete Pauline Ferrand-Prevor niet mee door ziekte. Pieterse kreeg wel tegenstand van voormalig wereldkampioene Evie Richards.

Pieterse leek de overwinning te kunnen vergeten toen ze in het slot van de wedstrijd botste met de Zwitserse Alessandra Keller. Dankzij een sterke slotronde bleef Pieterse Richards alsnog met een seconde voor. Keller finishte als derde op drie tellen.

Het was de eerste wereldbekerzege dit seizoen in een shortrace voor de 21-jarige Pieterse, die in het wereldbekerklassement ruim aan kop gaat.

De andere Nederlandse deelneemster, Anne Terpstra, werd zevende op achttien seconden van Pieterse.