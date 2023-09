Bol oppermachtig naar zege bij Diamond League Brussel, Klaver mist winst

Volgende week kan Bol de eindzege in het Diamond League-klassement op de 400 meter horden definitief opeisen in het Amerikaanse Eugene.

Het was voor Bol de achttiende opeenvolgende zege op haar favoriete onderdeel bij de Diamond League. Het verschil met de concurrenten was groot. De Jamaicaanse Janieve Russell eindigde in 53,80 als tweede.

Femke Bol heeft haar zegereeks in de wedstrijdenreeks van de Diamond League verlengd. De wereldkampioene won vrijdagavond voor 37.000 dolenthousiaste toeschouwers in Brussel de 400 meter horden in 52,11 seconden.

Klaver, de nummer zes van de WK onlangs in Boedapest, finishte in 50,16 seconden. Bolingo, vijfde op de WK, was met 50,09 voor eigen publiek net iets sneller.

"Ik ben dit seizoen gegroeid. Dat heb ik laten zien", zei de 25-jarige atlete, die in augustus met de vrouwenploeg de wereldtitel veroverde op de 4x400 meter. Klaver liep bij de WK in Boedapest zeven races in negen dagen.

Klaver sluit het seizoen over een week af bij de Diamond League-finale in het Amerikaanse Eugene. "Dat is voor mij een toetje. Daarna lekker op vakantie."

Succes voor Boers

Isayah Boers was in het bijprogramma van de wedstrijden in Brussel de beste in de b-race op de 400 meter. De Nederlander won de race in 45,47 seconden. Isaya Klein Ikkink finishte als vierde in 45,71, wat voor hem een persoonlijk record betekende.

Bij de vrouwen liepen de wereldkampioenen op de 4x400 meter Cathelijn Peeters en Eveline Saalberg mee in de b-race op de 400 meter. Saalberg finishte als vierde in 52,31, Peeters als vijfde in 52,72.