Beurswaarde Apple daalt met 200 miljard dollar na beperkingen China

De beurswaarde van Apple is met 200 miljard dollar gedaald na berichten dat China het gebruik van iPhones door overheidsmedewerkers wil inperken. Het aandeel daalde de afgelopen dagen met ruim 6 procent. Daarbij moet worden aangetekend dat de beurswaarde nog altijd zo'n 2,8 biljoen dollar is, ofwel 2800 miljard dollar. Ook de beurskoersen van een aantal leveranciers van Apple daalden.

The Wall Street Journal meldde woensdag dat overheidsmedewerkers in China voor hun werk niet langer gebruik mogen maken van iPhones en telefoons van andere buitenlandse merken. Persbureau Bloomberg meldt dat het verbod ook geldt voor werknemers van staatsbedrijven en overheidsinstellingen. Eerder werd duidelijk dat bepaalde ambtenaren van de Chinese regering al te maken hadden met restricties voor het gebruik van de populaire telefoon.

18 procent van de omzet

China is de op twee na belangrijkste afzetmarkt voor Apple en daarmee goed voor 18 procent van de omzet van de techgigant. Daarnaast is China het land waar de meeste Apple-producten worden geproduceerd.

In Peking hield het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zich op de vlakte. "Producten en diensten van elk land zijn welkom op de Chinese markt, mits ze zich houden aan de Chinese wetten en regels", zei een woordvoerster. Vanuit Apple is geen verklaring gekomen.

De berichten over de restricties komen in aanloop naar nieuwe modellen van de iPhone, die naar verwachting volgende week worden gepresenteerd. Onlangs lanceerde ook het Chinese Huawei zijn nieuwste toestel, dat qua kracht en snelheid de concurrentie met de iPhone moet kunnen aangaan.

Tussen China en de VS zijn oplopende spanningen over onder meer chiptechnologie. De Amerikanen hebben stevige sancties opgelegd aan Peking om te voorkomen dat de Chinese chipsector te hard groeit. In Nederland gelden er sinds 1 september nieuwe beperkingen voor de export van chipmachines van fabrikant ASML uit Veldhoven.