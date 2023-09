Yamal (16) stralend middelpunt bij Spaanse monsterzege, Portugal neemt afstand

Dankzij een 7-1 zege op Georgië heeft de Spaanse voetbalploeg goede zaken gedaan in groep A van de EK-kwalificatie. De pas 16-jarige Lamine Yamal (FC Barcelona) werd in het regenachtige Tbilisi de ster van de avond. De mannen van bondscoach Luis de la Fuente begonnen in maart hun EK-cyclus met een 3-0 zege op Noorwegen, maar enkele dagen later werd er met 2-0 verloren van Schotland. Tegen Georgië werd de nasmaak van die nederlaag snel weggespoeld, want het duel was al voor rust beslist. Mikautadze en Kashia Met Ajacied Georges Mikautadze en voormalig Vitesse-speler Guram Kashia in de basis was er in de eerste twintig minuten, behoudens twee kansen voor Spanje, nog niks aan de hand voor Georgië. Totdat Alvaro Morata zijn hoofd tegen een voorzet van Marco Asensio zette. Vijf minuten later was het alweer raak toen Solomon Kvirkvelia een voorzet in eigen doel werkte. Op het moment dat het rustsignaal klonk, hadden Dani Olmo en nogmaals Morata het doel inmiddels gevonden.

Giorgi Chakvetadze deed na rust nog wel wat terug, maar Spanje bleef verreweg de bovenliggende partij. Morata maakte zijn derde van de avond en Nicholas Williams tekende voor de 1-6. Jongste debutant Inmiddels was FC Barcelona-jongeling Lamine Yamal kort voor rust ingevallen voor de geblesseerd uitgevallen Olmo. Met zijn 16 jaar en 57 dagen werd hij de jongste debutant ooit voor Spanje. Toen hij een kwartier voor tijd op aangeven van Williams de jongste Spaanse doelpuntenmaker ooit werd, was het feest helemaal compleet. Yamal is een zoon van een Marokkaanse vader en zijn moeder komt uit Equatoriaal-Guinea. De jonge voetballer groeide op in Mataró, een stad ten oosten van Barcelona. De aanvaller debuteerde in april op 15-jarige leeftijd voor FC Barcelona in de Spaanse competitie. Daar scoorde hij nog niet, maar gaf hij al wel twee assists. Spanje tweede in de poule Dankzij de overwinning klimmen de Spanjaarden naar de tweede plek in groep A, achter de Schotten, die al hun wedstrijden tot nu toe wisten te winnen. Op Cyprus stapten de Britten met een 3-0 zege van het veld.

In groep J had Portugal genoeg aan een doelpunt van Bruno Fernandes om Slowakije opzij te zetten. De goal van de Manchester United-middenvelder vlak voor rust zorgde ervoor dat de Portugezen hun vijfde zege in vijf duels wisten te boeken. Nummer twee Slowakije volgt op vijf punten, net zoveel als Luxemburg, dat verrassend met 3-1 wist te winnen van IJsland.

