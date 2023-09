Bemanning Griekse veerdiensten kondigt staking aan na dood man in Piraeus

De bemanningsleden van veerdiensten in Griekenland willen aanstaande woensdag 24 uur staken. Ze vinden dat de veiligheid aan boord en de arbeidsomstandigheden verbeterd moeten worden. Aanleiding is de dood van een man in de haven van Piraeus, en de verontwaardiging die dat losmaakte.

De Griekse minister van Scheepvaart en Eilandzaken, Miltiadis Varvitsiotis, zei woensdag dat de man in het bezit was van een kaartje. Hij was al eerder aan boord gegaan maar om onbekende reden ook weer van de veerboot afgestapt, waarna hij later terugkeerde.

Drie bemanningsleden en de kapitein zijn aangehouden. De man die de duw gaf wordt verdacht van doodslag, de twee andere bemanningsleden van medeplichtigheid. De kapitein zou de scheepvaartregels niet hebben nageleefd.

Volgens een vakbond is veel veerbootpersoneel overwerkt en is hun rooster "onredelijk". De bond maakt zich daarom zorgen over de veiligheid aan boord.