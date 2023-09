Slagingspercentage na 'normaal' eindexamen stuk lager dan voor corona

Het slagingspercentage in het voortgezet onderwijs is dit jaar meer dan twee procentpunt gedaald ten opzichte van het percentage van vóór de coronapandemie. Dat blijkt uit de jaarlijkse Examenmonitor over het jaar 2023 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Dit jaar ligt het slagingspercentage op 89,4 procent. In 2019 en 2018 was dat respectievelijk 92 en 91,9 procent. In de examenjaren met coronamaatregelen lagen de slagingspercentages aanzienlijk hoger: 98,8 procent (2020), 94,9 procent (2021) en 94,4 procent (2022) van de leerlingen ontving toen een diploma.

Dit jaar kregen de eindexamenleerlingen voor het eerst weer te maken met het reguliere eindexamen zoals dat voor corona werd afgenomen. In coronatijd konden leerlingen een extra vak herkansen en konden ze gebruikmaken van de zogenaamde 'duimregeling', waarbij ze als het ware met hun duim een slecht cijfer konden afdekken.

Flink minder havo-leerlingen geslaagd

Op de havo, waar het slagingspercentage altijd al iets lager ligt, is de daling dit jaar forser dan bij de andere niveaus. Het slagingspercentage gleed met maar liefst 3,9 procentpunt naar beneden. Voordat de eindexamens van start gingen uitten veel leerlingen al hun zorgen. Ook het LAKS - dat opkomst voor de belangen van scholieren - zei begin mei al "niet verbaasd te zijn" als het slagingspercentage lager uit zou vallen.

Er werd dit jaar van de leerlingen een prestatie gevraagd die vergelijkbaar was met die van voor de coronapandemie, terwijl zij ten tijde van de coronacrisis wél te maken hadden met de maatregelen, aldus het LAKS.

"Leerlingen waren er gewoon niet klaar voor. Twee jaar lang hebben zij veel minder fysiek les gehad, stof gemist omdat ze online onderwijs hadden. Voor leerlingen die thuis geen goede laptop of rustige plek hadden, is de impact het grootst", zegt voorzitter Rafke Hagenaars. Volgens haar waren scholen niet flexibel naar de leerlingen toe en was er weinig welwillendheid om hen te helpen richting het eindexamen.

Ook de VO-raad had al een lager slagingspercentage voorspeld, maar ziet het van de zonnige kant en vindt dat de daling meevalt. "Het was bij deze lichting vooral de vraag of ze er klaar voor waren omdat ze door die maatregelen minder goed voorbereid richting hun examenjaar gingen", zegt een woordvoerder van de brancheorganisatie voor het voortgezet onderwijs.

De VO-raad verwacht dat die slechtere voorbereiding voor de komende lichtingen examenleerlingen minder een rol zal spelen, en dat het slagingspercentage "hopelijk richting het oude niveau komt".

Voet bij stuk

Begin dit jaar verzochten verschillende organisaties de Tweede Kamer nog één keer coulant te zijn en leerlingen de mogelijkheid te geven een extra vak te herkansen. Maar de toenmalige minister van Onderwijs, Wiersma, liet keer op keer weten daar niets voor te voelen. Het ministerie noemde het destijds een "moeilijke keuze" in het belang van de leerling.